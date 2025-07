Quatre dones juristes aspiren a dues places a Corts, una d’elles per via interna

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Dues batlles i dues juristes externes s’han presentat al procés per ocupar dues places en dedicació exclusiva al Tribunal de Corts. Entre les aspirants destaca Núria López, membre del Tribunal de Comptes, amb una sòlida trajectòria en l’administració comunal i una experiència judicial prèvia com a instructora penal. També s’hi ha presentat Míriam de Rosa Palacio, jutgessa d’instrucció a Barcelona, que ha desenvolupat una llarga carrera a Espanya i que ha signat, juntament amb una trentena de magistrats, un manifest defensant el dret a decidir dins el marc constitucional espanyol. Pel que fa a la via interna, la batlle Nàdia Alís és l’única candidata i tot apunta que accedirà a la plaça. També s’hi ha presentat Alexandra Terés, actual batlle penal, que opta per la via externa. El procés forma part de l’estratègia per obrir l’accés al tribunal a perfils amb experiència jurídica fora de la carrera judicial andorrana.