Myandbank, la plataforma digital d’Andbank, supera els 25.000 clients actius. I des de principi de juliol permet als seus clients enviar i rebre diners via mòbil (amb Bizum) amb Itàlia i Portugal, a més d’Espanya en temps real, i té disponible, des del primer trimestre de l’any, el servei Google Pay per a compres físiques i online, ha afegit recentment la nova funcionalitat Click to Pay, que permet fer compres online de manera més ràpida i segura. “A Myandbank no només volem estar a l’alçada de les expectatives digitals dels usuaris, sinó anticipar-nos-hi”, afirma Marta Bravo, directora general adjunta d’Andbank. “El nostre objectiu és oferir una experiència completa, internacional i amb beneficis reals per al dia a dia”.