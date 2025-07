Els ‘hackers’ alerten que es patiran uns 1.800 atacs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les empreses del país registraran “fins a 1.800 incidents de ciberseguretat aquest any, dada que equival a unes cinc incidències diàries”, segons les estimacions fetes públiques pels hackers Àlex Terrats i Maire Urrea en una jornada de la secció jove de l’Empresa Familiar (EFA). Els ponents van situar Andorra en la posició 80 del món per ciberseguretat i van destacar la importància de prevenir els incidents “que poden arribar a tombar l’operativa d’una empresa o afectar-ne greument la seva reputació” en cas de segrest de dades confidencials, manipulació d’informació sensible o atac en els processos de facturació, segons recull un comunicat.

La xifra equival a une cinc incidències diàries

Terrats va recomanar tenir suport d’especialistes per monitorar els sistemes i actuar ràpid en cas d’incident.