La policia va detenir un jove resident de 18 anys dissabte de matinada a la parròquia de Canillo com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. La situació va obligar a requerir els serveis del cos policial, ja que s’hauria produït una agressió en què l’interessat hauria causat lesions de consideració a la cara a una altra persona. Segons semblaria, aquest hauria propinat diferents cops de puny al rostre de la víctima i hauria esgrimit i/o utilitzat, tot i que no se sap del cert, una barra de ferro en l’acció.

Arrestat amb el permís de conduir suspès i una taxa d'alcohol d'1,90 G/L

Altres detencions

Divendres a la tarda la Policia va dur a terme dues detencions: en la primera, un home no resident de 45 anys va ser arrestat en motiu d’un presumpte delicte contra la funció pública. L’interessat ja feia objecte d’una ordre d’expulsió governativa. La segona detenció va ser la d’un home resident de 38 anys, per un presumpte delicte contra l’administració de justícia. En aquest cas, l’interessat té suspès el permís de conduir per ordenança penal. El mateix divendres a les 22.30 hores, es va procedir a controlar una tercera persona. Un home resident de 46 anys va ser detingut pels delictes contra l’administració de justícia, amb el permís de conduir suspès i contra la seguretat col·lectiva amb una taxa d’alcoholèmia d’1,90 g/l. La matinada de diumenge a Canillo, la policia va arrestar una parella, un home i una dona residents de 41 i 37 anys, per un presumpte delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Es van requerir els serveis policials per una forta desavinença conjugal en un domicili particular, on els interessats s’haurien agredit mútuament.