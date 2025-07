La pastisseria Casal, un dels establiments més emblemàtics de la parròquia d’Encamp, abaixa avui definitivament les persianes després de 75 anys de trajectòria. El negoci, que ha marcat la vida de diverses generacions, tanca per la jubilació de Ramon Oto, l’actual responsable del local.

“Agraïm a tots els clients i amics la confiança dipositada durant aquests 75 anys”, diu un cartell penjat al vidre de l’establiment. Els consumidors habituals han rebut la notícia amb sorpresa i tristesa. “No sabia que tancaven. Hi vinc sovint i em sap greu”, lamentava una clienta després de conèixer el tancament. A les xarxes socials del local també s’hi han acumulat missatges d’agraïment i reconeixement pels anys de servei, destacant que “queden bons records d’equip”.

“El Ramon ho ha sabut portar molt bé i als clients també els ha sobtat” Margarita Royo, Propietària de la pastisseria Casal

Margarita Royo, propietària de la pastisseria, no conté les llàgrimes i admet que “potser soc ingènua, però encara tinc esperança que s’ho repensin i no ho deixin”. “Aquí he crescut jo i he vist els meus fills créixer. En aquest carrer hi jugava de petita, quan gairebé no hi havia parcs”, explica. La propietària afirma que la notícia “ha sobtat també els clients”, però, sobretot, reconeix la tasca de Ramon, qui “ha sabut portar molt bé el negoci”.

Comerç local a Encamp

“La gent no s’atreveix a obrir botigues. Només hi ha bars, bancs i immobiliàries” Carme Comas, Propietària de La Tendeta

El tancament de la pastisseria s’inscriu en un context de debilitament del comerç local a Encamp. Diversos comerciants denuncien el retrocés del teixit comercial de la parròquia. Segons Carme Comas, responsable de la botiga La Tendeta i anterior directora de l’Associació d’Empreses d’Encamp (AEE), “hi ha poques botigues. La gent no s’atreveix ni es llança a obrir-ne. Només hi ha bars, bancs i immobiliàries”. Comas reclama mesures per incentivar la creació de negocis i estableix una comparació amb altres parròquies, com la Massana. “Aquí, a Encamp, la gent sol agafar el cotxe i anar a comprar al centre”, lamenta.

Altres comerciants expliquen que han notat una millora en els últims anys, però troben a faltar certs establiments com una papereria, una peixateria, una fruiteria o botigues de roba. “L’ideal seria comprar sense haver d’anar a Andorra la Vella”, afirma un botiguer. Consideren que la diversificació comercial podria contribuir a fidelitzar més clientela local i fer d’Encamp una zona més atractiva per als residents.

El tancament de l'establiment evoca la manca de comerços a Encamp

“Fa deu anys hi havia més comerços”, recorda una veïna. Tot i l’existència d’un turisme d’estiu, molts coincideixen que “Encamp no disposa d’oferta comercial suficient ni tan sols per cobrir les necessitats bàsiques dels visitants”. “Els turistes no tenen cap local ni per comprar una targeta de mòbil”, lamenten.

Alguns residents encara tenen presents comerços emblemàtics que van formar part del paisatge urbà i que avui ja no existeixen, com ara la fruiteria La Clementina o la llibreria i papereria Papir.

Estadística