Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El servei meteorològic d'Andorra ha emès una alerta groga per tempestes intenses, acompanyades puntualment per calamarsa, per a demà a la tarda. L'avís groc afecta el conjunt del Principat entre les dotze del migdia i les sis de la tarda, tot i que es preveu que seran més intenses a primeres hores de la tarda. El front entrarà a Andorra a primeres hores del matí, però no serà fins al migdia que començarà a ploure. Després de l'avís groc poc continuar plovent amb intermitències fins a primeres hores de la nit, apunta el servei meteorològic.

El pas del front provocarà una caiguda de les temperatures màximes de fins a cinc graus respecte a les d'avui. A Andorra la Vella no se superaran els 21 graus, mentre que avui el termòmetre pot enfilar-se fins als 26. A 1.500 metres la màxima no superarà els 18 graus demà, mentre que al Pas es veurà reduïda als 11 graus. Les mínimes es mantindran estables, amb valors de 14 graus a Andorra la Vella o 10 graus a 1.500 metres.