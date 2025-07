Andorra vol potenciar l'intercanvi d'estudiants universitaris amb Mònaco

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una delegació del Consell General, encapçalada pel síndic general, Carles Ensenyat, es troba de visita institucional a Mònaco. Durant aquesta visita s'han celebrat diverses reunions, avui a la tarda, on s'ha incidit en el fet de potenciar l'intercanvi d'estudiants universitaris entre ambdós països. En les trobades també s'ha tractat el tema del turisme i l'activitat econòmica, on es vol continuar potenciant els contactes entre les cambres de comerç de Mònaco i Andorra. Finalment, també es vol fomentar la col·laboració dels dos parlaments en organismes internacionals i multilaterals, com ara l’OSCE-PA o el Consell d’Europa.

La visita, que va començar ahir a la tarda amb una trobada entre la delegació del Consell General i el Príncep Albert II de Mònaco, es dur a terme en el marc de la comissió interparlamentària d'Afers Bilaterals Andorra - Mònaco, que es contempla en l'acord de col·laboració que es va signar el 2 de desembre de l'any passat al Consell General.