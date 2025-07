Myandbank supera els 25.000 clients

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Myandbank, la plataforma digital d’Andbank, ha superat els 25.000 clients actius. Myandbank, que des de principi de juliol permet als seus clients enviar i rebre diners via mòbil (amb Bizum) amb Itàlia i Portugal, a més d’Espanya, i té disponible, des del primer trimestre de l’any, el servei Google Pay per a compres físiques i online, ha afegit recentment la nova funcionalitat Click to Pay, que permet fer compres online de manera més ràpida i segura. "A Myandbank no només volem estar a l’alçada de les expectatives digitals dels usuaris, sinó anticipar-nos-hi", afirma Marta Bravo, directora general adjunta d’Andbank. "El nostre objectiu és oferir una experiència completa, internacional i amb beneficis reals per al dia a dia".

Amb Bizum Europa, els usuaris de Myandbank poden enviar i rebre diners en temps real no només amb contactes espanyols, sinó també d’Itàlia i Portugal. Els usuaris també poden utilitzar Google Pay, actiu des del primer trimestre del 2025, per pagar de manera fàcil i segura amb el telèfon mòbil, tant a botigues físiques com online. Click to Pay, per la seva banda, reforça la seguretat en els pagaments online i estalvia temps als usuaris evitant haver d’introduir les dades de la targeta cada vegada que es fa una compra digital.

"El creixement de Myandbank és una mostra clara de la confiança que els usuaris dipositen en nosaltres", declara Marta Bravo. "Apostem per una banca moderna, social i dinàmica amb valor afegit, sense perdre l’essència d’un servei pròxim i segur".