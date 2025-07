La millora de les voravies de Fontaneda comença l’agost

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria anuncia que de cara a l’agost començaran les obres per remodelar el darrer tram de voravies de la carretera de Fontaneda. Una actuació que tindrà un termini d’execució de quaranta dies i que suposa una inversió per a la corporació de 79.133,88 euros. Segons s’exposa des del comú lauredià, l’objectiu de la intervenció és millorar l’accessibilitat de la zona i fer que l’entorn sigui més segur per als vianants.