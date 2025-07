Andorra Telecom ha tancat l’exercici 2024 amb uns resultats sòlids malgrat la davallada progressiva dels ingressos derivats del roaming in, que enguany representen ja menys del 25% de la xifra de negoci. Aquesta tendència a la baixa, que fa una dècada suposava fins al 50% dels ingressos totals, continua sent una de les principals transformacions estructurals de la companyia pública, obligada a reformular el seu model de negoci en un context cada vegada menys dependent del tràfic internacional de dades i trucades que generen els visitants. Totes aquestes dades i explicacions es recullen a l’informe de gestió dels comptes anuals de la parapública corresponents a l’exercici 2024.

17,5 milions es van ingressar per ‘roaming’ l’any passat

En concret, els ingressos per roaming in han disminuït un 11,7% respecte a l’any anterior, fet que suposa 2,3 milions menys, i s’han situat en 17,5 milions d’euros. Aquesta caiguda, s’assenyala des d’Andorra Telecom, s’ha vist parcialment compensada per la bona evolució del negoci domèstic, amb increments destacats en la facturació per accés a internet (un 4,5% més) i en la telefonia mòbil de contracte (amb un augment del 7,2%).

26,8 milions és el benefici del 2024 de la companyia

Malgrat que la davallada del roaming ha estat sostinguda al llarg dels últims deu anys, Andorra Telecom ha aconseguit contenir-la en part gràcies a les negociacions amb els principals operadors internacionals. Això ha evitat una caiguda més abrupta i ha donat marge a la companyia per reorientar la seva activitat cap a àmbits amb més projecció i estabilitat. L’aposta per millorar la competitivitat del catàleg tarifari –amb noves ofertes per a línies de contracte, l’ampliació de la zona 1 del roaming i la reformulació de les tarifes de prepagament– forma part d’aquesta estratègia d’adaptació a un mercat cada vegada més homogeni i amb menys marge per a l’explotació de serveis diferencials pels operadors petits o monopolístics.

Els serveis nacionals sostenen el balanç malgrat la davallada exterior

Tot i la caiguda d’aquest ingrés històric, la companyia ha tancat l’any amb un resultat net de 26,8 milions d’euros. Aquesta xifra suposa una reducció del 6,5% respecte a 2023, però millora en un 17% les previsions inicials. Els ingressos totals han estat de 83,3 milions, pràcticament iguals als de l’any anterior, però superant en 2,3 milions les previsions pressupostàries. La solidesa econòmica ha permès tirar endavant un pla de baixes incentivades adreçat a 28 treballadors, amb una provisió extraordinària de 6,2 milions, que permetrà estalviar un 2% de la massa salarial durant la pròxima dècada. Aquest pla s’inscriu en el procés de transformació interna per adaptar l’organització als nous reptes digitals i rejovenir la cultura corporativa.

L’exercici de l’any passat tanca amb estabilitat, però menys dependència internacional

L’informe de gestió destaca també la voluntat de la companyia de mantenir Andorra en una posició capdavantera en serveis de telecomunicacions. Entre els projectes rellevants de 2024 hi ha el desplegament de la primera fase de la xarxa 10GPON, que permetrà superar les velocitats d’1Gbps, i la consolidació de la nova plataforma de gestió BSS/OSS per optimitzar l’operació interna i l’experiència client. A més, la inversió en empreses com Kenmei i Call2World, especialitzades en intel·ligència artificial i telecomunicacions per a empreses, reflecteix l’aposta per la diversificació fora del mercat andorrà. També s’han intensificat les actuacions en ciberseguretat i en col·laboració amb les institucions del país, especialment davant l’increment d’activitat cibercriminal.

La reestructuració del negoci tecnològic manté els comptes en positiu

Element secundari

La tendència és clara: si el 2016 el roaming era el principal motor de facturació, avui ja és un element secundari, i es preveu que en tres anys caigui per sota del 20%. Davant d’aquest escenari, Andorra Telecom aposta per un model de negoci més resilient, basat en serveis d’alt valor afegit, la innovació tecnològica i la internacionalització selectiva. El 2024 s’ha tancat amb una forta inversió, una base econòmica sòlida i un horitzó clar cap a la sostenibilitat, tant econòmica com ambiental.