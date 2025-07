L’expresident Torra confia en l’oficialitat del català a Europa gràcies a Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va expressar la seva confiança que el reconeixement oficial del català a les institucions europees es farà realitat gràcies a l’adhesió d’Andorra a la Unió Europea. En una entrevista concedida aquest diumenge al mitjà català El Món, Torra va apuntar que l’acord d’associació que Andorra negocia amb la UE pot obrir la porta a aquesta fita històrica per a la llengua catalana.

Segons Torra, Andorra, on el català és l’única llengua oficial, jugarà un paper determinant per assolir aquest objectiu, davant la manca de voluntat política que, segons ell, mostra el govern espanyol i, especialment, el nou executiu català liderat pel socialista Salvador Illa.

“El govern de la Generalitat no hi farà res. Si depèn d’ells, no s’aconseguirà l’oficialitat del català a Europa”, va afirmar. “Si el català és oficial a Europa serà per Andorra, no per Espanya”, ha sentenciat.