L’Estació Nacional d’Autobusos porta a partir d'ara el nom de Joan Nadal, fundador "d’una de les empreses més emblemàtiques del país", segons ha assegurat el cap de govern, Xavier Espot, en un acte que s'ha celebrat aquest matí. L'homenatge ha comptat amb la presència d'una cinquantena de familiars, amics, autoritats i representants del sector del transport, al llarg d'una jornada de celebració per "recordar-lo amb alegria", s'ha referit la filla de l'empresari, Esther Nadal.

Espot ha destacat la figura de Joan Nadal com "un veritable exemple d’empresari compromès amb el país". El cap de l'executiu ha assenyalat al seu parlament que "la família Nadal va saber modernitzar-se i adaptar-se als temps, i avui no hi ha millor manera de retre-li homenatge que donant el seu nom a aquesta estació nacional". Espot també ha subratllat que aquest gest representa "una aliança entre el món empresarial i l’administració pública", ha valorat.