El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha reivindicat aquest dilluns que els canvis que van començar a funcionar el 7 de juliol en les línies de transport públic han comportat "més usuaris dels que hi havia abans", ja que s'han "connectat diferents poblacions de més" i s'ha "facilitat a moltes poblacions de l'exterior arribar al centre". "Cada vegada més usuaris agafen aquest transport públic", ha dit. Malgrat aquestes bones dades, ha reiterat la voluntat d'estar a l'escolta de les reclamacions i ha incidit que aquesta setmana s'anunciaran "petits ajustaments que milloraran la qualitat del servei", que no ha volgut avançar.

D'aquesta manera, ha manifestat que porten "quinze dies agafant dades" i que aquestes "avancen positivament", ja que es pot "dir que tenim, inclús, més usuaris que els que teníem abans". Però ha remarcat que són "sensibles" a les inquietuds de la ciutadania i que per aquest motiu tant ell "personalment" com el seu equip s'han reunit amb les persones que han plantejat dubtes o reclamacions, unes trobades que han portat ja a alguns ajustaments com la parada de l'avinguda del Pessebre d'Escaldes-Engordany, que ha estat "molt agraïda". "Soc permeable" a qualsevol suggeriment, ha posat en relleu, al mateix temps que ha reivindicat que "totes les inquietuds són ateses".

Aquests ajustaments, ha remarcat, es faran "sense minvar l'esperit general d'aquest gran canvi de línies que a poc a poc es va consolidant".

Al seu torn, el gerent d'Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, ha considerat que malgrat siguin uns canvis que a l'empresa no afecta directament, ja que exploten la línia a Sant Julià de Lòria, que no s'ha vist modificada, cal "tenir paciència" perquè es tracta de modificacions "importants" i ha valorat que es tracta d'una "bona iniciativa per poder millorar la velocitat comercial". En aquest sentit, ha opinat que cal "un rodatge i sobretot és important que la gent es vagi acostumant". Ha valorat que es facin ajustaments i que les noves línies s'hagin fet "també de cara a l'estiu, que encara no hi ha les escoles" i que "és important que anem veient el volum que hi ha de passatgers cada dia, que cada vegada n'hi ha més". En aquest sentit, ha reivindicat que les dues companyies que operen el transport públic "intenten donar el millor servei".