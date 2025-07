Les vacances són una prioritat per a moltes famílies i a Andorra creix el nombre de viatges contractats amb finançament a terminis.

L’estiu és, per a molts, sinònim de desconnexió, viatges i temps amb la família o els amics i és l’època, també, “de pensar on anirem amb els nens o si ens quedem aquí”. Però darrere de les fotografies a la platja i les escapades a ciutats europees, cada vegada hi ha més persones que financen les seves vacances a terminis o demanen crèdits per poder-les pagar.

Diversos indicadors apunten que aquesta tendència —ja estesa a Espanya i França— també ha arribat al Principat. Segons l’Agència de Viatges Pyrénées, entre els mesos de maig i juliol d’aquest any, el 46% dels clients que han contractat un viatge ho han fet amb algun tipus de finançament, habitualment fraccionant el pagament entre 6 i 12 mesos. “És un percentatge que ha augmentat en comparació amb altres anys i que acompanya el context social i econòmic en el qual ens trobem”, reconeixen fonts de l’agència. Igualment, tot i que en menor mesura, l’agència de viatges AndorraTours i Viatges Emocions també detecten aquest fenomen.

Les condicions econòmiques s’assenyalen com a causa del fenòmen

La tendència no és exclusiva del Principat i, per a molts, la decisió ve condicionada per la pressió social. “Hi ha gent que vol viure per sobre de les seves possibilitats i aparentar una cosa que no són”, assegura la Marta. Una opinió que també comparteix l’Èric, que coneix persones que han contractat préstecs per viatjar i expressa que “és la pressió de mantenir un cert estil de vida, encara que les finances no acompanyin”.

Altres comprenen aquesta tendència i “la voluntat d’escapar d’aquest racó que, tot i que és molt maco, a vegades ens calen experiències noves, sobretot si tens fills, i fer-ho finançant-ho és una opció igualment vàlida”.

Davant d’aquest panorama, també s’aixequen veus que conviden a repensar el model de vacances i la tendència a viatjar lluny per poder descansar i gaudir. “A vegades, una excursió al Comapedrosa pot ser més terapèutica que tres dies a Roma”, defensa una veïna d’Escaldes. “Andorra té natura, rutes, pobles i propostes a cost zero o molt reduït. A mi, per exemple, no em cal agafar un avió per desconnectar”.

En canvi, altres persones assenyalen una causa més estructural. “No és només per luxe. El problema és que molta gent treballa tot l’any amb sous baixos. El crèdit sol ser una sortida forçada i diu molt del context en el qual ens trobem”, diu Santiago, que treballa al sector de l’hostaleria.

Una crítica que també comparteix la Laia, de 34 anys: “Ens han fet creure que viatjar lluny és sinònim de vacances de veritat. Però això també forma part d’un sistema que t’ofega durant l’any i després et ven l’escapada com a única via de benestar.”

Per a alguns, l’estiu és una oportunitat per marxar lluny. Per a d’altres, és el moment de redescobrir el territori i evitar l’estrès financer. En qualsevol cas, el debat sobre com i per què ens endeutem per descansar continua obert.