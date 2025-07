Els 'hackers' alerten que les empreses patiran uns 1.800 incidents de ciberseguretat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'empreses del país registraran "fins a 1.800 incidents de ciberseguretat aquest any, el que equival a unes cinc incidències diàries", segons les estimacions fetes públiques pels hackers Àlex Terrats i Maire Urrea en una jornada de la secció jove de l'Empresa Familiar (EFA). L'entitat explica que els dos ponents van exposar que Andorra es troba en la posició número 80 del món per ciberseguretat i van destacar la importància de prevenir els incidents "que poden arribar a tombar l'operativa d'una empresa o afectar-ne greument la seva reputació" en cas de segrest de dades confidencials, manipulació d'informació sensible o atac en els processos de facturació, segons recull un comunicat.

La jornada celebrada la setmana passada sota el títol 'Andorra, un país insegur digitalment parlant va aplegar una vintena de joves davant dels quals Maite Urreu va ressaltar que "cap empresa està lliure d'eventuals atacs i que els ciberdelinqüents aprofiten qualsevol vulnerabilitat per entrar als sistemes i segrestar dades, extorquir o robar". Àlex Terrats, que l'EFA recorda que es troba entre els cincs experts en seguretat digital més importants del món segons el rànquing de Google, va assenyalar que és "vital mantenir-se al dia de les tendències i novetats, estar atent a les noves vulnerabilitats que es publiquin constantment i formar de manera continuada els treballadors".

Terrats va recomanar "mantenir actualitzats tots els dispositius, tant els mòbils com ordinadors i la resta d'equips tecnològics" i tenir el suport d'especialistes per monitoritzar els sistemes i actuar el més ràpid possible en cas d'incident, assenyala el comunicat.