Cinc joves estan gaudint aquests mesos de juliol i agost de la seva primera oportunitat laboral gràcies al programa iniciat l’any passat pel servei d’Inclusió Sociolaboral del ministeri d’Afers Socials, que busca que joves en situació de vulnerabilitat o risc social, seguits per les diferents àrees socials, puguin conèixer de primera mà el món laboral i alhora percebre un salari. Es tracta de persones entre els 16 i els 25 anys que duen a terme una jornada de quatre hores diàries en diferents departaments de l’administració general o dels comuns. El projecte es va iniciar l’any passat com a prova pilot i ha continuat aquest 2025.

En primer lloc, els joves duen a terme uns tallers de formació per capacitar-los en el món laboral, tal com explica la directora del departament d’Infància i Adolescència, Laura Mas, que afegeix que un cop fan aquesta miniformació se’ls demana “què els agradaria fer o quin interès tenen” per mirar que el lloc de treball s’adapti al màxim possible a les seves inquietuds. Aquest any els joves han pogut ser ubicats dos en dos comuns i altres tres en diferents departaments dels ministeris de Salut i Cultura.