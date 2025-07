Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cost de la criança continua recaient de manera desigual sobre les famílies andorranes, i especialment sobre les mares soles. Segons l’últim informe del cost de la criança elaborat per Andtropia i l’AR+I amb el suport d’UNICEF Andorra, les famílies monomarentals han de destinar fins al 35% dels seus ingressos mensuals a tenir cura dels fills, davant del 28% en el cas dels pares sols. En comparació, les llars formades per parelles dediquen un percentatge inferior, deixant en “evidència les bretxes econòmiques i de gènere” segons el tipus de nucli familiar. Davant d’aquest escenari, els impulsors de l’estudi han tornat a posar sobre la taula les recomanacions que ja van formular fa dos anys, però que no van rebre cap resposta formal del Govern. “El 2023 ja vam plantejar aquestes propostes i només vam rebre interès puntual per part d’alguns grups parlamentaris. Però des del Govern no hi ha hagut cap retorn institucional”, lamenta Dàmaris Castellanos, presidenta d’UNICEF Andorra. “Tot i això, no deixarem de posar aquestes qüestions sobre la taula. El segon informe ens dona una nova oportunitat per insistir”.