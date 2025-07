L'expresident Quim Torra creu que Andorra aconseguirà l'oficialitat del català a Europa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, creu que l'oficialitat del català a Europa s'aconseguirà a través de l'adhesió d'Andorra a la Unió Europea, mitjançant l'acord d'associació. Així ho ha explicat en una entrevista concedida al mitjà català 'El Món' aquest diumenge. Torra també ha criticat l'actual govern de la Generalitat, encapçalat per Salvador Illa, afirmant que "si depèn d'ells, no s'aconseguirà l'oficialitat del català a Europa", i apuntant que "si el català és oficial a Europa serà per Andorra, no per Espanya".