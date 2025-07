Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, va afirmar que la crisi d’habitatge és avui “la principal problemàtica” del país i va defensar les mesures adoptades pel seu executiu per fer-hi front, tot i ser, reconeix, intervencionistes. “Jo crec que amb la problemàtica que tenim avui en dia és inconcebible que tinguem pisos buits al nostre país”, va assegurar Espot en una entrevista al programa Ara Andorra de Cope Catalunya i Andorra. Espot va detallar que el Govern té previst disposar de 500 pisos de lloguer assequible abans de final de legislatura per a persones amb un mínim de cinc anys de residència. També va recordar que un 30% dels pisos turístics hauran de passar al mercat de lloguer. “Tu per tenir un pis buit has de justificar que estigui buit, i si no el poses al mercat de lloguer residencial, el Govern pot agafar aquest pis, posar-lo al mercat i entregar la renda al propietari”. Segons Espot, aquestes mesures “són necessàries per resoldre una problemàtica estructural”, tot i que “potser sí que contradiuen una mica la nostra ideologia”.