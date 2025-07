Publicat per

Els fisioterapeutes tornen a encapçalar l’activitat sanitària del país. Segons les dades publicades per la CASS corresponents al primer trimestre del 2025, es van registrar 120.310 actes de fisioteràpia, una xifra lleugerament inferior als 122.235 del mateix període del 2024, fet que representa una caiguda de l’1,6%. Malgrat aquesta davallada, els fisioterapeutes concentren encara gairebé el 89% dels actes realitzats pels professionals sanitaris no mèdics.

Els ortofonistes (logopedes) van sumar 8.984 actes, amb un increment del 2,2%, mentre que els podòlegs es van mantenir estables amb 4.732 actes (+1%). D’altra banda, l’activitat dels ortoptistes ha caigut un 31,5%, amb només 1.000 actes, i les llevadores també han registrat una disminució del 18,6%, passant de 812 a 661 actes. En total, el conjunt d’actes d’aquests professionals sanitaris ha estat de 135.687, un 1,7% menys que l’any anterior.

Les consultes mèdiques superen les 145.000, amb un creixement de l’11%.

També han crescut les actes de consulta mèdica. El total ha arribat a 145.996 actes, un augment de l’11% respecte al primer trimestre del 2024. D’aquests, destaquen les consultes de metges generalistes, amb 64.711 actes, un increment del 2,5%. Les consultes d’especialistes han pujat fins a 55.973 actes, pràcticament estables (+0,4%).

Especialment remarcable és l’augment de l’activitat odontològica: els dentistes han realitzat 10.200 consultes, un 9,4% més. També han crescut les visites per urgències, amb 10.217 actes, un 10% més. Les consultes de neuropsiquiatria han baixat lleugerament, amb 4.115 actes, tot i que es mantenen dins la mitjana dels darrers anys.

Els dentistes incrementen l’activitat amb més de 10.000 actes

Les dades mostren una recuperació clara respecte al 2024, especialment en àmbits com la medicina general o les urgències, que reflecteixen una tornada progressiva a la normalitat assistencial. També cal tenir en compte la reducció pràcticament testimonial de les consultes no presencials, que van quedar per sota de l’1% en totes les categories.

Des de la CASS es valora positivament l’activitat sostinguda, però també es reconeix la necessitat de continuar ajustant l’oferta de serveis a una demanda creixent i diversa. A més, l’augment de l’activitat en consultes dentals i de fisioteràpia obre el debat sobre l’ampliació de cobertures i la revisió de convenis amb els professionals del sector privat.