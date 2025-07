Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Cinc joves estan gaudint aquests mesos de juliol i agost de la seva primera oportunitat laboral gràcies al programa iniciat l’any passat pel servei d’Inclusió Sociolaboral del ministeri d’Afers Socials, que busca que joves en situació de vulnerabilitat o risc social que siguin seguits per les diferents àrees socials puguin conèixer de primera mà el món laboral i alhora percebre un salari. Es tracta de persones entre els 16 i els 25 anys que duen a terme una jornada de quatre hores diàries en diferents departaments de l’administració general o dels comuns. El projecte es va iniciar l’any passat com a prova pilot i ha continuat aquest 2025.

En primer lloc, els joves duen a terme uns tallers de formació per capacitar-los en el món laboral, tal com explica la directora del departament d'Infància i Adolescència, Laura Mas, que afegeix que un cop fan aquesta miniformació se’ls demana “què els agradaria fer o quin interès tenen” per mirar que el lloc de treball s’adapti al màxim possible a les seves inquietuds i interessos. Aquest any els joves han pogut ser ubicats dos en dos comuns i altres tres en diferents departaments dels ministeris de Salut i Cultura.

L’any passat van prendre part en el projecte, que es va plantejar com una prova pilot, deu persones amb “molt bons resultats”, segons Mas, que detalla que hi va haver “molt bon retorn” tant per part de l’administració com dels joves, que van valorar l’experiència “com a molt positiva”. Aquest any el volum de beneficiaris del projecte és inferior al de l’any passat, ja que, tal com comenta Mas, hi ha hagut menys derivacions al programa i també perquè comuns com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany estan duent a terme projectes similars per a la inclusió laboral de joves.