L’any 2024 ha estat clau per a la residència El Cedre, que ha continuat avançant en la transformació del seu model d’atenció sociosanitària amb una clara aposta per la qualitat, la personalització i el benestar dels residents. Entre les fites més destacades, s’ha incrementat la capacitat d’acollida amb 19 llits residencials addicionals, fruit del trasllat dels llits subaguts del Servei d’Envelliment i Salut a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, fet que ha permès reforçar l’estructura d’atenció continuada al centre.

La residència per a la gent gran El Cedre.Fernando Galindo

Les instal·lacions també han estat objecte de diverses actuacions de millora. S’ha reformat la planta baixa –gimnàs, cafeteria i sales polivalents– així com les zones exteriors, amb l’objectiu de crear espais més agradables i funcionals per a residents i famílies. Un altre avenç ha estat l’ampliació del servei de cafeteria, ara obert cada dia, afavorint així la socialització en un entorn més distès.

El centre residencial el Cedre va atendre 124 persones residents durant l’any 2024

A nivell organitzatiu, s’ha incorporat la figura de dos professionals d’infermeria referents que vetllen per la continuïtat assistencial els 365 dies de l’any, esdevenint punt de suport tant per als residents com per als equips professionals. També s’ha renovat amb èxit la certificació ISO 9001:2015, que acredita el sistema de qualitat implantat al centre.

El Cedre ha acollit 124 persones durant el 2024, amb un perfil majoritari de dones (80) amb una mitjana d’edat de 83 anys. Pel que fa als nous ingressos, n’hi ha hagut 35, i les activitats –tant internes com externes– han estat nombroses: 429 dins del centre i 42 sortides programades. A més, 503 caps de setmana han comptat amb sortides dels residents, i s’han registrat 292 pernoctacions fora del centre, demostrant una aposta clara per mantenir el vincle amb l’exterior i afavorir l’autonomia.

El model ACP de l’espai integra atenció mèdica i social amb visió personalitzada

Un dels pilars fonamentals ha estat la consolidació del Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), amb la metodologia de Bones Pràctiques (BBPP) com a base. Aquest model integra l’atenció sanitària i social des d’una mirada global, i s’aplica amb eines com el Pla Individual d’Atenció i Vida (PIAV), que s’ha aplicat a 93 usuaris de manera multidisciplinària. També destaca la utilització de la valoració geriàtrica integral per al 100% dels residents i la recollida de la història de vida per part dels TCAI, que ajuden a personalitzar encara més les cures.

El Cedre ha introduït tecnologies innovadores com la plataforma Neuralactions, basada en intel·ligència artificial per treballar la reminiscència, i ha utilitzat metodologies com el Dementia Care Mapping (DCM), aplicada a 64 residents amb deteriorament cognitiu per adaptar millor l’atenció a les seves necessitats. Aquestes pràctiques s’acompanyen de formació contínua i especialitzada del personal, amb sessions sobre lideratge, demències, estimulació basal i més.

429 activitats internes i 42 sortides han fomentat l’autonomia i socialització

També s’ha reforçat l’àrea d’activitat física amb la incorporació d’un professional en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE), que treballa conjuntament amb fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals per promoure l’envelliment actiu. Paral·lelament, l’atenció mèdica ha cobert la totalitat dels residents, evitant trasllats innecessaris a l’hospital i assegurant la continuïtat assistencial des del centre mateix.

El model ACP al Cedre no només s’ha consolidat sinó que ha estat reconegut per la seva vocació innovadora. Diversos membres de l’equip han participat en congressos especialitzats, com el de Navarra, referent a escala estatal. L’assessorament continuat d’una gerontòloga experta ha ajudat a mantenir l’excel·lència en l’aplicació del model i a harmonitzar les bones pràctiques entre tots els equips.

Amb aquestes actuacions, El Cedre referma el seu compromís amb una atenció geriàtrica integral, humanitzada i personalitzada, convertint-se en un referent en l’abordatge sociosanitari a Andorra i adaptant-se a les necessitats creixents d’una població envellida que reclama serveis cada vegada més especialitzats i centrats en la dignitat de la persona.

A banda de les millores estructurals i assistencials, El Cedre ha posat un èmfasi especial en la formació contínua del seu personal com a eina clau per garantir una atenció de qualitat. El pla formatiu impulsat durant el 2024 ha inclòs sessions especialitzades en lideratge d’equips, maneig de les demències, estimulació basal, modulació pedagògica i abordatge de conductes complexes en pacients geriàtrics.