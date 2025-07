Rossell exposa a Serrano les tasques per agilitzar la justícia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El bisbe d’Urgell i Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, continua amb les visites institucionals de les autoritats andorranes en l’inici de les seves funcions al capdavant del bisbat i del Coprincipat. Aquest divendres va ser el torn del president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell. La trobada es va dur a terme al Palau Episcopal, en un ambient de cordialitat i col·laboració institucional.

Durant la reunió, el president del Consell Superior de la Justícia va informar el Copríncep del desenvolupament de les principals línies de treball per agilitzar el funcionament de l’Administració de Justícia, així com d’altres reptes i projectes que afronta actualment la judicatura andorrana per tal de garantir el millor funcionament possible. També es van intercanviar impressions sobre la importància de garantir una justícia eficaç, pròxima i al servei de la ciutadania.