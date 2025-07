Rescatat un excursionista a la via ferrada de Racons

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un excursionista va haver de ser rescatat ahir a la nit a la via ferrada de Racons, a Canillo, després de quedar-se bloquejat i no poder avançar. Els bombers van rebre l'avís a les 21.42 hores de la nit i es van traslladar al punt exacte on es trobava l'home, sense la necessitat de mobilitzar l'helicòpter, per ajudar-lo. Segons apunta el cap de guàrdia del cos, "l'excursionista s'havia quedat bloquejat i no sabia avançar, fet que li va provocar angoixa, també donada per la marxa de la llum del sol". Els bombers el van ajudar a baixar i no va ser necessari el trasllat a l'hospital.