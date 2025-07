Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els bombers s'han mobilitzat aquest migdia en el rescat d'un ciclista que ha patit una forta caiguda al bike park de Pal Arinsal. L'avís ha saltat a dos quarts de tres de la tarda, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat en helicòpter efectius del cos per atendre el ferit, que ha patit un traumatisme i afectacions a diverses costelles, segons apunta bombers. En un primer moment no s'havia necessitat l'ajuda d'un infermer, però finalment els bombers desplaçats al bike park han requerit l'atenció del metge infermer. Fet que ha obligat l'helicòpter a retornar a l'hospital i portar l'expert fins a Pal. Un cop allà, l'infermer ha atès la víctima en un primer moment i posteriorment s'ha decidit traslladar el biker a l'hospital, on es troba pendent de proves mèdiques, segons informa el centre sanitari.