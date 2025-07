Publicat per

Els funcionaris i el Govern han acordat la proposta final que posarà punt final a la negociació sobre l’augment del salari dels treballadors públics. El model escollit en la reunió d’ahir va ser la que l’executiu havia presentat la setmana passada, després d’haver-ne posat dos més sobre la taula a petició dels sindicats, que no van convèncer les parts implicades en considerar-les econòmicament inassumibles. El següent pas, i probablement l’últim si no hi ha cap entrebanc, serà acabar de concretar alguns punts menors perquè els sindicats i el cap de Govern, Xavier Espot, puguin signar l’acord final en els pròxims dies.

“És millor trigar més i deixar-ho tot ben lligat, que anar de pressa i deixar serrells per tancar” Hugo Guiomar, President del sindicat CFPA

L’increment salarial es desplegarà en dues línies: d’una banda, un model que té en compte l’antiguitat dels funcionaris, amb l’objectiu de compensar la congelació del GAdA i situar els treballadors dins de les bandes salarials que els correspondrien segons els anys de servei; de l’altra, un augment del salari base, que serà, de mitjana, d’aproximadament un 10% per a tots els treballadors, tot i que podrà variar lleugerament segons el cas. Els punts pendents inclouen situacions específiques, com ara com aplicar l’augment a funcionaris que hagin desenvolupat bona part de la seva carrera en una posició inferior i que recentment hagin promocionat a un lloc de major rang.

“L’objectiu que tenim és que hi hagi un augment just i equilibrat per a tothom” David Albós, Representant de l’A118

Pel que fa al personal amb una antiguitat d’entre 0 i 5 anys, rebran un increment del sou base aplicat progressivament segons els trams d’antiguitat, segons van confirmar fonts sindicals. Quant als jubilats, no s’ha previst cap augment generalitzat, però s’ha acordat destinar una partida de tres milions d’euros per garantir una jubilació digna a les persones que es retirin en els anys següents a l’aprovació de l’acord. Aquells que ho haguessin fet abans de la signatura no rebran cap compensació.

Tancar bé la feina

Les negociacions entre el Govern i els sindicats s’han allargat més del previst. El pla inicial era tancar l’acord abans de l’estiu, però després dels darrers contactes, si tot va segons el previst, es podria firmar a finals de juliol. Tot i això, el president del sindicat policial CFPA, Hugo Guiomar, va remarcar que “és millor trigar una mica més i deixar-ho tot ben lligat, que no pas anar de pressa i deixar serrells per tancar”.

“Cada setmana ens diuen el mateix, i sembla que sempre hi ha càlculs pendents” Sergi Eseteves,

Secretari del SEP

David Albós, representant sindical de l’Associació 118 del cos de bombers, va explicar que “el 80% de l’acord ja està tancat, i només falten afinar alguns detalls”. Albós es va mostrar convençut que la signatura es farà “segur” la setmana vinent. “L’impacte variarà segons els anys de servei, però l’objectiu és que hi hagi un augment just i equilibrat per a tothom”, va subratllar.

Per la seva banda, el president del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, es va mostrar més escèptic amb la possibilitat de tancar l’acord la setmana vinent: “Cada setmana ens diuen el mateix, i sempre hi ha càlculs pendents”, va lamentar. Tot i això, va celebrar que les negociacions avancen i que a cada reunió es fan passos endavant.

Els sindicats confien a poder tancar els darrers serrells en els pròxims dies i culminar, la setmana vinent, la signatura d’un acord que consideren “necessari i equilibrat” amb les demandes del sector, que va obrir les converses amb Govern el passat mes de febrer.