Govern no preveu canvis immediats en els impostos sobre el tabac

És ben sabut que Andorra manté una fiscalitat sobre el tabac molt més baixa que la dels països veïns, i que, precisament per aquest motiu, el Principat s’ha convertit en un pol d’atracció per a compradors fronterers i turistes. En aquest context, el país segueix de prop l’actualitat en matèria de política fiscal europea sobre el tabac, ja que, segons apunten alguns mitjans econòmics espanyols, hi ha la possibilitat que la Unió Europea impulsi un increment significatiu dels impostos aplicats a aquest producte amb l’objectiu de destinar aquests ingressos a noves partides, com ara les despeses en defensa.

Concretament, tal com recullen les notícies, des de Brussel·les s’estaria estudiant la creació de nous impostos sobre determinats productes, com el tabac i els residus electrònics. L’objectiu seria evitar una major pressió sobre altres instruments com el Sistema de Comerç d’Emissions (ETS). En relació amb aquesta qüestió, una filtració d’un informe elaborat per l’oficina d’enllaç de l’estat alemany a Brussel·les confirma que la Comissió Europea contempla un increment del 139% dels impostos sobre els cigarrets, en el marc d’una reforma de la directiva sobre els impostos especials del tabac. De fet, aquesta proposta ja ha generat les primeres reaccions, com la de la ministra de Finances de Suècia, que ha manifestat el seu rebuig a través de les xarxes socials tot afirmant que no considera acceptable que aquests ingressos vagin directament al pressupost comunitari en lloc de quedar-se als estats membres.

Davant d’aquest escenari, Andorra es plantejaria adoptar mesures similars? O, més concretament, es valoraria destinar part dels ingressos derivats de la venda de tabac al finançament de projectes concrets, com els relacionats amb la salut o la prevenció? En aquest sentit, fonts de l’executiu han recordat que la política fiscal andorrana sobre el tabac s’ha enfocat històricament a mantenir un diferencial de preu amb els països veïns —França i Espanya—, que permeti preservar la competitivitat del país en aquest àmbit. Així, si aquests estats apliquessin una pujada d’impostos, Andorra també podria revisar les seves taxes per mantenir aquest marge. De fet, l’any passat ja es va dur a terme una actualització de les taxes en aquesta línia.

Segons aquestes mateixes fonts, ara per ara no hi ha cap canvi previst, però el Govern es manté atent a l’evolució de la fiscalitat als països veïns i no descarta nous ajustos en el futur si calgués. Per altra banda, i quant a la naturalesa d’aquesta taxa, incideixen que no es tracta d’un impost finalista, és a dir, els ingressos que se n’obtenen no estan destinats a una partida concreta, sinó que es fan servir per finançar les despeses generals de l’Estat. En aquest sentit, des de l'executiu s'ha recordat que el ministeri de Salut és el departament amb el pressupost més elevat del Govern i que, per tant, rep una part significativa dels recursos públics.