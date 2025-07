Espot defensa continuar treballant amb la Seu "des de l'enteniment i la corresponsabilitat"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reiterat la voluntat de mantenir una relació fluida i constructiva amb l'ajuntament de la Seu d'Urgell. "Volem continuar treballant amb la Seu des de l'enteniment i la corresponsabilitat", ha assenyalat el cap de Govern en una entrevista al programa Ara Andorra de la cadena COPE. Espot ha reiterat la llarga tradició de les relacions transfrontereres i ha insistit en el fet que Govern manté la porta oberta al diàleg amb les diferents administracions veïnes. "Crec que la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell, la Cerdanya i tants altres llocs s'han beneficiat històricament, i ho continuen fent, del fet que Andorra sigui un pol econòmic", ha recordat Espot.

Respecte a la gestió dels treballadors temporals, Espot ha aclarit que no es tracta d'expulsions ni de situacions anòmales, sinó de permisos que caduquen, "Se'n van perquè se'ls ha acabat la vigència del seu permís", ha explicat, tot afegint que "van a zones de platja a treballar durant l'estiu". En aquest sentit, el cap de Govern ha reiterat que s'està treballant en un sistema de contractació en origen amb països com Perú o l'Equador. "Estem treballant en aquesta modalitat per evitar que, quan se li acabi el permís a una persona, estigui sense rumb i no sapiguem on està", ha explicat Espot.

El referèndum podria celebrar-se en sis o vuit mesos

El referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea podria celebrar-se en sis o vuit mesos, durant el primer trimestre del 2026. Així ho ha explicat Espot, tot apuntant que aquest fet es donaria "si no hi ha contratemps", i ha afegit que l'acord "avança bé, però avança lentament". Tot i això, si l'acord requereix la ratificació de tots els parlaments nacionals, el procés s'allargaria més enllà de la legislatura. "Estem determinant el futur econòmic i social del nostre país pels pròxims 20, 30 o 40 anys", ha esmentat el cap de Govern.

Mesures per frenar l'emergència habitacional

Espot ha defensat les mesures excepcionals impulsades pel Govern per frenar l'emergència de l'habitatge. "Amb la problemàtica que tenim avui dia, és inconcebible que tinguem pisos buits al nostre país", ha afirmat el cap de l'executiu, recordant que aproximadament el 30% dels pisos turístics hauran de passar al mercat de lloguer residencial. "La nostra obligació és trobar un punt d'equilibri. Són mesures temporals que potser contradiuen la nostra ideologia, però són absolutament necessàries", ha afirmat.

El Govern també ha activat mecanismes per mobilitzar immobles buits, tal com ha recordat Espot: "Per tenir un pis buit, has de justificar que estigui buit. I si no ho justifiques i no el poses al mercat de lloguer residencial, el Govern temporalment pot agafar aquell pis, posar-lo al mercat de lloguer i entregar la renda al propietari".