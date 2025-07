La policia ha practicat aquesta setmana quatre detencions relacionades amb delictes de diferent naturalesa, dins de les tasques ordinàries de vigilància i control al país. Les actuacions inclouen fets vinculats amb agressions sexuals, falsificació documental i seguretat viària.

La detenció més destacada es va produir dijous a la tarda al Pas de la Casa, on es va arrestar un home resident de 65 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Segons la versió policial, l’individu hauria fet tocaments no consentits a una dona –a la cama i la natja esquerra– a l’interior d’un autobús. Els fets van ser confirmats per la víctima i una testimoni, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció immediata.

Dimecres, a la frontera del riu Runer, els agents van identificar un home no resident de 22 anys que constava als registres policials amb dues identitats diferents. Aquesta duplicitat va comportar la seva detenció per un presumpte delicte contra el tràfic jurídic. El cas es troba ara en mans de la Batllia per determinar l’abast de la falsificació.

Finalment, el cos d’ordre ha informat de dues detencions més per conducció sota els efectes de l’alcohol. Els implicats són dos homes de 20 i 33 anys, que van donar taxes de 0,93 i 0,96 grams per litre, respectivament. En tots dos casos, es tracta de delictes contra la seguretat col·lectiva, atesa la perillositat de la conducta per a tercers.

Les detencions s’emmarquen en els controls preventius habituals que la policia desplega arreu del territori per garantir el respecte a la normativa i la seguretat ciutadana.