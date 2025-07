Caldea reobre la gran llacuna amb els accessos renovats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Caldea va reobrir ahir la gran llacuna central després d’un període de reformes, amb tots els espais d’accés completament renovats per oferir una experiència millorada als visitants. Entre les actuacions més destacades, hi ha la renovació integral dels banys i les dutxes dels vestuaris, que presenten ara un disseny més modern i funcional, així com la incorporació d’una nova dutxa sensorial per accedir a les llacunes, que simula una pluja dinàmica i afegeix un toc de relaxació i estimulació sensorial a l’inici del recorregut termal.

A més, s’han instal·lat nous jocs d’hidromassatge als jacuzzis, pensats per millorar la relaxació muscular, i també s’han incorporat jocs d’aigua sincronitzats amb llums i música per a espectacles automàtics que s’activaran de manera periòdica. De cara al mes d’agost, està prevista l’estrena de la nova llacuna exterior, on encara es duen a terme reformes.