Autocars Nadal llença la campanya ‘Bones conductes al bus’ per fomentar bons hàbits

Amb l’objectiu de millorar la convivència i la qualitat del servei a bord dels autobusos, Autocars Nadal posarà en marxa el pròxim 17 de juliol una nova campanya de conscienciació sota el lema Bones conductes al bus. La iniciativa vol promoure entre els usuaris del transport públic una sèrie de bones pràctiques i actituds respectuoses que afavoreixin una millor experiència de viatge per a tothom.

La campanya tindrà un format visual i educatiu, amb la instal·lació de cartells informatius a la part posterior dels autobusos. Aquests materials mostraran de manera clara i entenedora cinc consells clau per viatjar amb més civisme: no colar-se i respectar l’ordre d’arribada a la parada, treure’s la motxilla per facilitar l’espai, cedir els seients reservats a les persones que ho necessiten, utilitzar auriculars per no molestar la resta de passatgers i evitar menjar o beure dins del vehicle. Tots aquests missatges es reforçaran amb il·lustracions didàctiques i atractives, especialment pensades per fomentar una actitud col·laborativa.

La proposta sorgeix arran de les enquestes de satisfacció que l’empresa va dur a terme el novembre del 2024, amb la finalitat de recollir les opinions dels usuaris habituals. Les respostes van posar de manifest tant els punts forts del servei com els aspectes que requereixen millora.