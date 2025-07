L’informe SPACE I 2024 del Consell d’Europa recull que el centre penitenciari acollia 61 interns a data 31 de gener del 2024. Aquesta xifra correspon a una taxa de 36,3 presos per cada 100.000 habitants. Dels 61 interns, el 20% es trobaven en situació de presó preventiva, equivalents a 12 persones. El cost mitjà per intern a Andorra és de 196 euros per dia. La despesa total diària que representa el conjunt de la població reclusa és de 22.265 euros. D’aquesta quantitat, 2.582 euros corresponen a les persones preventives. Aquest import representa el 20% del cost penitenciari diari.

Luxemburg, Suïssa i San Marino superen el cost per intern d’Andorra

La mitjana europea de cost diari per intern és de 142 euros (35% menys que Andorra, 54 euros). En comparació, països com Luxemburg (441) i Suïssa (361) superen Andorra. Altres valors destacats són Alemanya (153), França (130), Catalunya (141) i Espanya sense Catalunya (81). En l’extrem més baix es troben Polònia (41) i Hongria (45). San Marino gasta 700 euros diaris per intern.

Preventius

L’informe també recull que l’administració andorrana va destinar un total de 4.375.489 euros del pressupost del 2023 a la presó. D’aquest total, 2,5 milions van anar destinats a cobrir les despeses dels interns que estaven a l’espera de la resolució final, mentre que 1,8 milions es van destinar a presos amb sentència ferma.

L’informe del Consell d’Europa destaca que Andorra manté una taxa d’interns baixa en comparació a diversos països europeus. La taxa de presoners al Principat és més d’un 25% més baixa que la mitjana europea, amb 61 interns en aquell moment, tot i que el nombre de dones i estrangers presoners és superior al 25% de la mitjana. L’informe també destaca que el nombre de presos interns que no tenen condemna ferma és més elevat que la mitjana dels països del continent.

Andorra manté una taxa d’interns baixa entre els països europeus

Els delictes més comuns entre la població condemnada a Andorra són els delictes contra la salut pública i els delictes contra el patrimoni. No consten dades desglossades per edat mitjana dels interns en el cas d’Andorra, però a Europa la mitjana se situa als 37 anys. La informació s’ha extret de dades declarades per les autoritats penitenciàries andorranes i recollides dins l’enquesta SPACE I, elaborada pel Consell d’Europa i coordinada per la Universitat de Lausana.