El Raonador exposa a Serrano els resultats de la institució

El bisbe d’Urgell i Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, va rebre ahir la visita institucional del raonador del ciutadà, Xavier Cañada. La trobada es va dur a terme en el marc de la ronda de visites oficials que el bisbe està mantenint amb motiu de l’inici de les funcions de Serrano com a Copríncep episcopal.

Durant la reunió, el raonador va exposar al Copríncep els principals resultats assolits per la institució en els darrers temps, així com els objectius prioritaris de treball en el desenvolupament de la seva acció com a defensor dels drets de la ciutadania.

Segons va informar el Bisbat d’Urgell, l’intercanvi va servir també per reforçar els vincles institucionals entre el Raonador del Ciutadà i el Copríncep, en un marc de respecte mutu i col·laboració. Al Palau Episcopal, Xavier Cañada va estar rebut pel representant del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez.