Els sindicats de l’Administració tenen previst signar la setmana vinent amb el cap de Govern, Xavier Espot, l’acord de millora salarial que fa mesos que negocien. Segons ha explicat aquest dimecres David Albós, representant sindical de l'Associació 118, "el 80% de l’acord ja està tancat, i només falten afinar alguns serrells". Albós ha assegurat que la signatura es farà "segur" la setmana que ve.

Aquest matí els representants sindicals han rebut una nova contraproposta per part del Govern, en resposta a la demanda que van fer la setmana passada. Tanmateix, la proposta d’avui ha estat considerada "inassumible econòmicament", tant per part dels sindicats com del mateix Govern, i finalment s’ha decidit validar la proposta anterior presentada a l'última reunió.

El pacte inclou un augment del salari base per al conjunt del personal, amb increments que es modularan en funció de l’antiguitat i de la classificació professional per compensar els anys de no-GAdA. "L’impacte variarà segons els anys de servei, però l’objectiu és que hi hagi un augment just i equilibrat per a tothom", ha remarcat Albós.

El personal amb una antiguitat d’entre 0 i 5 anys rebrà un augment del sou base, amb una aplicació progressiva segons els trams d’antiguitat. D’altra banda, el col·lectiu d’interins d’Educació ja té una proposta tancada que contempla el reconeixement de tres triennis.

Pel que fa als jubilats, no es preveu cap increment general, però sí que s’ha acordat destinar una partida de tres milions d’euros per garantir una jubilació digna a les persones que es retirin els anys següents a l'acord.

El que queda per tancar son situacions específiques, com l'augment que han de rebre les persones que han exercit càrrecs durant anys i han promocionat. "Caldrà veure com es calcula en aquests casos per fer-ho de manera justa", ha explicat Albós.

Els sindicats confien a tancar els detalls restants en els propers dies per culminar, la setmana vinent, la signatura d’un acord que qualifiquen de "necessari i equilibrat".