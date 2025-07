Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Cal Pal ha inaugurat l'exposició Moles Molsa de l'artista visual i comissari Pere Moles. La mostra, que es podrà visitar fins al 18 de setembre de 2025, transforma la molsa en un element artístic i conceptual per reflexionar sobre el territori, la cultura i la contemporaneïtat des d’una mirada orgànica i geomètrica. L'exposició està estructurada en tres grans eixos: Art, identitat i reflexió, que es despleguen en espais diferenciats amb una selecció d'instal·lacions que combinen materials naturals, geometria i símbols culturals.

La protagonista absoluta és la molsa natural tractada (Cladonia stellaris, coneguda com a molsa de ren), recol·lectada de manera sostenible als boscos de Suècia i Noruega amb certificats ambientals que en garanteixen la regeneració i el respecte per l’ecosistema. Aquesta molsa no és viva, però manté la seva textura suau i olor natural, i no necessita ni aigua ni manteniment.