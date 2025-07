Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

MoraBanc, a partir d’avui, permet als seus clients enviar i rebre diners amb Bizum a Itàlia i Portugal, a més d’Andorra i Espanya. L’expansió és fruit de la iniciativa EuroPA (Aliança Europea de Pagaments), impulsada conjuntament per Bizum, Bancomat (Itàlia) i MB Way (Portugal). Els usuaris només necessiten el número de telèfon del destinatari i que aquest sigui client d’un banc adherit. El traspàs és immediat i sense canvis en el procés habitual de Bizum. A Itàlia, el servei ja està operatiu amb Intesa Sanpaolo, mentre que a Portugal hi ha 19 entitats adherides, entre les quals se n’hi compten Santander, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos, BPI i Banco Montepio.

"L'activació de Bizum internacional reforça el nostre compromís d'oferir als clients solucions de pagament simples, ràpides i universals", destaca Xavier Riestra, director de Negoci de MoraBanc, tot apuntant que "volem que les empreses i particulars d'Andorra disposin de les mateixes eines que als principals mercats europeus".

L'aposta de MoraBanc forma part d’un programa global de suport al teixit empresarial que inclou finançament especialitzat, projectes de transformació digital, formació continuada i una oficina comercial del banc dedicada exclusivament al segment de negocis.