El ministeri de Funció Pública i l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) mantenen oberta una discrepància sobre la legitimitat de l’actual presidència de l’entitat, encapçalada per Joan Torra, que es troba en situació de prejubilació. El conflicte ha esclatat en paral·lel a les negociacions que el Govern manté amb la plataforma sindical de treballadors públics per tancar un acord d’augment salarial, i tot i que no afecta directament la resta d’agents, ha tensionat les relacions entre l’executiu i el col·lectiu de bombers. Encara que la disputa es personalitza en Torra, és més àmplia i correspon a diferents interpretacions.

Segons fonts de l’ABA, l’associació ha estat exclosa “deliberadament” de diverses reunions amb el ministeri suposadament perquè el seu president ja no és un bomber en actiu. Des del ministeri, el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, hauria manifestat -sempre segons les fonts- el desig que l’ABA nomeni un representant que estigui en servei. Davant d’aquesta posició, l’associació defensa que els seus estatuts reconeixen als “socis honoraris”, categoria que inclou els jubilats, “els mateixos drets que a la resta de membres, inclosa la possibilitat d’ocupar càrrecs en la junta directiva”, i recorda que Torra no és l’únic prejubilat.

L’associació va formalitzar aquesta interpretació estatutària mitjançant una carta enviada al ministre Marc Rossell, signada per Torra com a president, on es recorda que “els socis honoraris tenen dret a vot, a ser elegits i a participar plenament en la vida interna de l’entitat”. Fonts de l’ABA asseguren que “estranyament” no van rebre convocatòries a diverses reunions, i que només van començar a rebre comunicacions quan van nomenar Israel Amigó, bomber en actiu, com a representant temporal. Els e-mails no arribaven a Torra: “Van dir que com que està jubilat no havien enviat les convocatòries de les reunions per negociar els increments salarials”, fet que explica l’absència de l’ABA en aquestes trobades.

Legitimitat

L’episodi va provocar un fort malestar intern. “Ells no poden decidir qui ha de representar els treballadors”, expressen les fonts, que lamenten que el Govern posi en qüestió la legitimitat dels òrgans d’una associació legalment constituïda. El ministre Rossell hauria anunciat una consulta al gabinet jurídic per aclarir el tema, però encara no s’ha obtingut cap resposta oficial.

En paral·lel, la negociació salarial avança amb un consens ampli dins la plataforma sindical, tot i que encara queden serrells per resoldre. Es preveu que la reunió d’avui pugui posar fi a la congelació salarial que han patit els funcionaris durant més d’una dècada. Tanmateix, la decisió del ministeri de deixar de banda jubilats i interins, que no percebran els increments amb efectes retroactius des de l’1 de gener, deixa encesa l’espurna del que podria ser un futur conflicte d’escala molt menor.

Com a reacció, l’USdA va decidir crear una branca sindical específica per a jubilats. La nova estructura busca donar més veu i capacitat d’influència als membres que ja no estan en actiu, però que volen seguir defensant els seus drets laborals. Amb una presència majoritària entre els treballadors públics, l’USdA vol reforçar la seva estructura i pressionar perquè també es reconegui la participació dels jubilats en les reivindicacions salarials.

REGLAMENTS

Equiparació de jubilats i membres actius. Els estatuts estableixen que els socis honoraris tenen els mateixos drets i obligacions que els numeraris, incloent-hi vot, elegibilitat i participació plena dins l’associació. L’USdA reconeix plenament els afiliats retirats. Els estatuts de l’USdA inclouen explícitament els afiliats jubilats, reconeixen la seva capacitat de participació plena en òrgans interns, dret de vot i elegibilitat com a membres actius. Espanya: Central Sindical de Funcionaris. Els estatuts de la CSIF reconeixen l’afiliació de jubilats com a membres de ple dret, amb accés a serveis i participació, però no especifiquen si poden ocupar càrrecs executius de representació.