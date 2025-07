Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat una contribució de 92.738 euros a les Nacions Unides per a les operacions de manteniment de la pau. La contribució es destina a les missions per mantenir l'alto el foc entre les tropes israelianes i sirianes i supervisar les àrees de separació i limitació; per consolidar la pau, protegir la població civil i donar suport al desenvolupament institucional al Sudan del Sud; a la missió per estabilitzar la República Democràtica del Congo; i al Líban, per supervisar el cessament de les hostilitats entre Israel i el Líban.

L’aportació també es destina a la missió creada per protegir la població civil davant d’una greu crisi humanitària i de seguretat a la República Centreafricana; a combatre el terrorisme i facilitar la prestació de serveis a Somàlia; a la missió de vigilància a la regió fronterera entre el Sudan i el Sudan del Sud, amb l’objectiu de desmilitaritzar la zona i protegir la població civil i els treballadors humanitaris; i a Kosovo, per supervisar la governança, la legislació i el sistema judicial, especialment després del conflicte dels Balcans. La contribució d’Andorra també s’adreça a altres missions com la missió històrica a Xipre, que va ser creada en un primer moment per evitar enfrontaments entre grecoxipriotes i turcoxipriotes i s’ha mantingut per supervisar les línies d’alto el foc.