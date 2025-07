Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home de 65 anys va ser detingut ahir a la tarda per fer tocaments a una dona a l'interior d'un autobús al Pas. El presumpte agressor hauria efectuat tocaments a la cama i a la natja esquerra de la víctima, apunta la policia, que afirma que els fets van ser corroborats per la víctima i una testimoni. L'home està arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual.