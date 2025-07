La CASS simplifica el procés de sol·licitud de pensió de viduïtat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Sol·licitar una pensió de viduïtat serà a partir d’ara un tràmit més àgil per als assegurats de la CASS. L’ens va anunciar ahir un acord amb el Consell Superior de la Justícia per eliminar l’obligació que tenia fins ara el ciutadà de presentar un certificat d’antecedents penals per accedir a la prestació.