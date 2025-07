Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Autocars Nadal ha llençat la campanya "Bones conductes al bus" per fomentar el respecte i els bons hàbits entre els usuaris. Com a part central de la campanya s'instal·larà una creativitat a la part del darrere dels autobusos amb una sèrie d'hàbits de respecte, com poden ser el no veure o menjar al bus o bé posar-se auriculars mentre s'escolta música.

La campanya és fruit de les enquestes de satisfacció que Autocars Nadal va dur a terme el novembre del 2024.