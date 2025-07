Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Caldea ha reobert avui la gran llacuna central amb tots els espais d'accés renovats. Entre aquestes obres, destaca una renovació completa dels banys i les dutxes dels vestuaris i la incorporació d'una nova dutxa sensorial per accedir a les llacunes amb efecte de pluja dinàmica. També s’han instal·lat uns nous jocs d’hidromassatge als jacuzzis i s’han incorporat jocs d’aigua per a espectacles automàtics. A l’agost s’estrenarà la nova llacuna exterior, on encara continuen les obres de reforma, i un espectacle d’acrobàcies amb la música en directe d’un violí i un violoncel electrònics.