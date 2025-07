Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El servei meteorològic ha activat un avís groc per tempestes durant aquesta matinada. L'avís estarà actiu entre les tres i les nou del matí de dissabte al conjunt del Principat, tot i que el servei meteorològic apunta que els ruixats tempestuosos afectaran principalment l'est del país. Posteriorment, s'obriran clarianes, tot i que no es descarta alguna gotellada aïllada durant la tarda. Aquests ruixats faran baixar les temperatures màximes, que demà no superaran els 27 graus a la capital, 5 graus menys que avui. Les mínimes es mantindran estables.

Protecció Civil ha emès una sèrie de consells per a una bona preparació davant del fenomen. El cos recomana retirar objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l'efecte del vent, així com reduir les activitats a l'aire lliure.