Un jove no resident de 22 anys va ser arrestat dimecres per tenir dues identitats diferents. Els fets van passar a la frontera del riu Runer, quan en un control rutinari de la policia, els agents van aturar el jove, i en el moment de ser identificat, van constatar que constava en els registres policials amb dues identitats diferents. En aquell moment els agents el van detenir per un delicte contra el tràfic jurídic.

Controlats dos conductors amb taxes de 0,93 i 0,96

La policia ha controlat, al llarg de la setmana, a dos homes per conduir sota els efectes de l'alcohol. El primer arrestat va ser un jove de 20 anys amb una taxa de 0,93, mentre que el segon, un home de 33 anys, va marcar 0,96 al control d'alcoholèmia.