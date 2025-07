Andorra i Espanya han refermat la seva col·laboració en matèria educativa en una reunió mantinguda ahir a Madrid entre el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Ladislau Baró, i la ministra d’Educació i Formació Professional del govern espanyol, Pilar Alegría. Segons va informar el Govern, la trobada va servir per establir les bases del futur conveni educatiu entre ambdós països, amb l’objectiu d’adaptar-lo als nous reptes i necessitats del context actual.

El Govern va destacar que la reunió reflecteix “la bona entesa institucional i el compromís mutu per garantir una educació de qualitat”, mentre que des del ministeri espanyol es va posar en valor la importància del seguiment dels acords ja establerts, en el marc del conveni que regula el funcionament del sistema educatiu espanyol present a Andorra. Actualment, aquest sistema escolaritza 3.055 alumnes, una xifra lleugerament superior a la del curs anterior.

Durant la reunió també es van abordar qüestions clau per a l’educació del segle XXI, com el foment del bon ús de la tecnologia a les aules, la lluita contra l’assetjament escolar i l’absentisme, així com la necessitat de reforçar els mecanismes de coordinació entre els dos sistemes per donar respostes més àgils i eficients als desafiaments compartits.

Aquesta va ser la primera trobada bilateral entre Ladislau Baró i Pilar Alegría, que dona continuïtat a la feina prèvia feta en la comissió mixta hispanoandorrana en matèria educativa, celebrada el passat mes de febrer a Andorra. Aquest espai tècnic i de diàleg permet revisar, millorar i projectar la col·laboració educativa entre els dos estats.

Un dels punts centrals de la reunió va ser la voluntat d’actualitzar l’actual conveni, per tal d’incorporar-hi elements de renovació que en permetin un desenvolupament més ajustat a les realitats actuals de la comunitat educativa, així com la introducció de mesures que en facilitin l’aplicació. En aquest sentit, les línies treballades ahir es concretaran en la pròxima comissió mixta hispanoandorrana, prevista per al mes de desembre a Madrid.