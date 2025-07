Un accident amb tres cotxes implicats a Escaldes provoca cues

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un accident de trànsit amb tres vehicles implicats va tenir lloc ahir al migdia, al voltant de la una, a la carretera d’accés a la rotonda d’Engolasters, en sentit sud, direcció Andorra la Vella. Es va tractar d’una col·lisió en cadena que va afectar tres cotxes, un dels quals amb matrícula espanyola.

La topada va provocar algunes retencions en aquell punt de la via. Diversos conductors que circulaven per la zona van haver de reduir la velocitat, i es van generar petites cues en els dos sentits de la via, ja que els cotxes que baixaven havien de passar al carril contrari per evitar el xoc.

Al tancament de l’edició no havia transcendit si hi havia persones ferides ni les causes exactes de l’accident i es desconeix si hi va haver danys materials de consideració més enllà dels habituals en una topada per envestida.