El Tribunal de Corts va donar ahir llum verda a l’extradició de l’home detingut al Pas de la Casa, reclamat per la justícia xilena en una investigació per tràfic de drogues, tinença il·legal d’armes i la seva possible implicació en dos homicidis vinculats a un segrest. La resolució judicial autoritza el trasllat del ciutadà colombià a territori xilè, però la decisió encara no és ferma, ja que la defensa pot presentar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior.

El detingut, de 31 anys, va ser localitzat gràcies a una notificació vermella emesa per la Interpol a petició del jutjat de garantia d’Antofagasta, a Xile. Les autoritats d’aquest país el vinculen a un cas iniciat arran de dos assassinats que, segons la policia xilena, podrien estar connectats amb un segrest ocorregut en un domicili on es van trobar substàncies estupefaents i una arma de foc modificada per disparar. Tal com indica la documentació policial, el nom del detingut figurava entre els residents de l’habitatge escorcollat.

Després de sortir de Xile sense cap antecedent penal, l’acusat es va establir primer a Espanya i, posteriorment, va traslladar-se a Andorra, on va obtenir una autorització de residència i treball a finals del 2024. El cas va ser objecte d’atenció després que es descobrís que la concessió del permís es va produir a causa d’un error en el sistema de verificació de dades policials, que no va detectar una coincidència amb una anotació sobre el cas. Segons va reconèixer la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, no es va activar el protocol de comprovacions previst per a aquestes situacions, fet que hauria pogut evitar la concessió del permís. La ministra va explicar que les persones que sol·liciten la residència al Principat han de presentar els certificats d’antecedents penals dels països on han viscut, i que la policia comprova la validesa dels documents. També va remarcar que encara no se sap quin tipus d’alerta havia emès la Interpol quan el pròfug va demanar la residència el 21 de novembre del 2024.

Des de la seva detenció al Pas de la Casa, el pròfug ha estat internat al centre penitenciari de la Comella, on continuarà a l’espera de la resolució definitiva. Ara, un cop validada la petició d’extradició per part del Tribunal de Corts, només quedarà pendent el que dicti el Tribunal Superior si la defensa decideix presentar un recurs.