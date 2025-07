La Seu reserva places municipals per immigrants expulsats d'Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ple de l'ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar ahir una moció que inclou la reserva de places de treball municipals per a immigrants en situació irregular, especialment aquells expulsats recentment d'Andorra. La iniciativa, presentada per la CUP, va comptar amb el suport del partit de govern, Compromís, amb 9 vots a favor i 7 en contra, provinents d'Esquerra i Junts. La portaveu de la CUP, Núria Valls, va defensar la moció al ple argumentant que la mesura té com a objectiu "facilitar l'ocupació laboral" als nouvinguts i combatre la precarietat que pateixen. La moció també inclou propostes com ara dimensionar els serveis públics, assegurar habitatge assequible o eliminar taxes extraordinàries per tràmits d'estrangeria.

La CUP també exigia al consistori que fes "un missatge clar i contundent" contra el Govern d'Andorra i "l'assenyalés" com a "veritable responsable", punt al qual el govern municipal es va abstenir i per tant, no va prosperar. Tampoc no va prosperar el punt 3, en què es demanava garantir l'empadronament en tots els supòsits. "Andorra té un govern neoliberal i conservador, que prioritza els permisos temporals i sense estabilitat", va explicar la portaveu dels anticapitalistes, Núria Valls.

En nom de l'equip de govern, la tinent d'alcalde, Christina Moreno, manifestava que són "conscients de la situació complexa", però remarca que en aquest debat "les causes són diverses i heterogènies" i que s'hi tracta "realitats que viuen persones nouvingudes però també d’altres que ja fa temps que hi són".