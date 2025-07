Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern treballa per dotar de valor la marca andorrana d’aeronaus. Per fer-ho, l’executiu està desenvolupant un registre de matriculació de les diverses categories amb la voluntat d’oferir una opció “competitiva i segura”, tal com va explicar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en resposta a les preguntes de la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner. L’objectiu del Govern és que “la matrícula andorrana sigui percebuda amb normalitat i confiança dins el sector, i assegurar que no representi cap obstacle per a l’operació de les aeronaus ni per a la seva valoració en el mercat internacional”. El registre es va reprendre a finals del 2022 i actualment es troba en la fase de culminació de la documentació, amb més de 80 documents elaborats corresponents a reglaments, formularis o procediments, va informar Forné.