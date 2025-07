L’executiu celebra l’aval de la Comissió Econòmica sobre l’acord

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern va valorar positivament que el passat dimarts la Comissió d’Economia del Parlament Europeu donés per vàlid l’acord d’associació entre la Unió Europea i Andorra. “És una bona notícia perquè el projecte continuï endavant”, va declarar el portaveu i ministre d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient de l’executiu, Guillem Casal.

El ministre va valorar que de mica en mica el text vagi “passant els filtres” de les institucions europees perquè es tracta d’un projecte en què fa més de deu anys que es treballa i perquè s’hi han dedicat molts esforços diferents equips de govern que ha tingut el país.

El portaveu del Govern espera que el document vagi avançant i que tots els tràmits “concloguin de manera positiva”. Casal també va declarar que ara mateix no tenen indicis que hi hagi “cap entrebanc a l’horitzó”. Per tant, la previsió és que tot “passi amb absoluta normalitat”, va esmentar el polític.